СБ ООН осудил террористическую атаку в Иране

Совет Безопасности ООН резко осудил террористическую атаку в городе Керман и подчеркнул необходимость привлечь виновников произошедшего к ответственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совбеза, распространенном офисом главы всемирной организации.

"Члены Совета Безопасности резко осудили подлую террористическую атаку в Кермане, Исламская Республика Иран, 3 января 2024 года, - говорится в сообщении. - Члены Совета Безопасности подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности, <...> подчеркнули необходимость привлечь исполнителей, организаторов и спонсоров этих предосудительных действий к ответственности".

Совбез ООН призвал все страны всемирной организации сотрудничать с Тегераном для того, чтобы привлечь виновников теракта к ответственности, и выразил соболезнования семьям жертв и иранскому правительству.

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