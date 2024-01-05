https://news.day.az/world/1627086.html В США раскрыли, что войдет в военную помощь Украине
В США раскрыли, что войдет в военную помощь Украине
В первую партию военной помощи Украине в 2024 году США включат системы ПВО. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Приоритет будет отдан средствам ПВО. ПВО будет занимать верхнюю строчку в этом списке", - заявил чиновник.
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