В США раскрыли, что войдет в военную помощь Украине

В первую партию военной помощи Украине в 2024 году США включат системы ПВО. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Приоритет будет отдан средствам ПВО. ПВО будет занимать верхнюю строчку в этом списке", - заявил чиновник.

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