КНДР выпустила около 200 снарядов в сторону островов Южной Кореи

Береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону южнокорейских островов, расположенных в Желтом море. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, пострадавших среди южнокорейских гражданских лиц и военнослужащих нет. Снаряды упали к северу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных также указало, что они принимают ответные меры.

Ранее по требованию военных эвакуацию объявили на острове Ёнпхёндо

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