В США анонсировали процесс по импичменту Байдена

Член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что в 2024 году состоится процедура импичмента президента страны Джо Байдена. Об этом она сообщила в интервью порталу Just the news, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Конгрессвумен анонсировала процесс по импичменту Байдена и подчеркнула, что "американцы смогут проследить в этом году за грядущим процессом".

Ранее Палата представителей приняла резолюцию о расследовании по импичменту Байдена. Инициативу поддержали все республиканцы в Палате представителей - 221 человек. Все 212 демократов проголосовали против принятия документа.

Поводом для начала импичмента послужили подозрения, что Байден мог получать выгоду от деловых операций своего сына Хантера.

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