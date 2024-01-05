https://news.day.az/world/1627093.html Пожар вспыхнул в спортивном зале в Дагестане - ВИДЕО
Пожар вспыхнул в спортивном зале в Дагестане - ВИДЕО
Спортивный зал загорелся в селе Агвали Цумадинского района в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"В селе Агвали Цумадинского района горит спортивный зал. Огонь полностью охватил кровлю одноэтажного здания", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет. В ведомстве добавили, что дальнейшая информация уточняется.
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