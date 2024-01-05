Два пассажирских поезда столкнулись утром на участке Чикаленгка - Хаурпугур на индонезийском острове Ява. Погибли три сотрудника железной дороги, сообщил телеканал Kompas TV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Жертвами стали три человека, а именно: машинист поезда, помощник машиниста и стюард", - уточнил в интервью телеканалу начальник отдела по связям с общественностью полиции Западной Явы Комбес Ибрагим Томпо.

Столкновение произошло в 06:03 по местному времени (03:03 по бакинскому времени). Для расчистки путей направлена тяжелая техника, пассажиров с места крушения эвакуировали на машинах скорой помощи. На время устранения последствий поезда направлены по альтернативному маршруту в объезд, время в пути увеличится на два-три часа.

По предварительной версии, причиной столкновения могли стать нефункционирующие линии связи, которые помешали коммуникации машинистов.

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