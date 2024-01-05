https://news.day.az/world/1627099.html Неизвестный устроил стрельбу в американской школе - ВИДЕО
Неизвестный устроил стрельбу в американской школе - ВИДЕО
Неизвестный устроил стрельбу в школе в городе Перри в США. Об этом сообщает телеканал NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Город Перри находится в штате Айова.
Сообщение о стрельбе поступило в 7:40 по местному времени (17:40 по бакинскому времени). О пострадавших не сообщается, однако к зданию школы подъехали машины скорой помощи. К 8:32 по местному времени (18:32 по бакинскому времени) ученики и персонал были эвакуированы из здания.
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