Неизвестный устроил стрельбу в американской школе

Неизвестный устроил стрельбу в школе в городе Перри в США. Об этом сообщает телеканал NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Город Перри находится в штате Айова.

Сообщение о стрельбе поступило в 7:40 по местному времени (17:40 по бакинскому времени). О пострадавших не сообщается, однако к зданию школы подъехали машины скорой помощи. К 8:32 по местному времени (18:32 по бакинскому времени) ученики и персонал были эвакуированы из здания.

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