Стало известно о подготовке США к войне на Ближнем Востоке
Администрация американского президента Джо Байдена готовится к возможному разрастанию конфликта между Израилем и Палестиной в новую войну на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Издание отмечает, что подобная ситуация может негативно сказаться на переизбрании Байдена.
В публикации подчеркивается, что в Белом доме готовят планы, чтобы отреагировать на расширение боевых действий в Газе в более широкий и затяжной региональный конфликт.
Автор публикации утверждает, что правительство США рассматривает несколько сценариев возможного участия американской стороны в данном конфликте.
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