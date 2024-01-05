Глава МВД Франции замешан в многомиллионном скандале

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и бывший вице-президент Национального собрания Юге Ренсон замешаны в крупном, многомиллионном скандале.

Как передает Day.Az, об этом пишет Liberation со ссылкой на отчет Генерального инспектората национальной полиции Франции (IGPN), подробности документа также опубликовало AFP.

Согласно информации, Дарманен, занимавший в 2017-м году должность министра государственных счетов, и его неназванный приближённый из города Берси помогли ПСЖ укрыться от уплаты налогов на десятки миллионов евро за трансфер Неймара из "Барселоны". Тем временем Ренсон обещал налоговые льготы.

Таким образом государственной казне был нанесен серьезный ущерб.

Отмечается, что во Франции уже началось расследование по поводу возможной коррупции. Переход Неймара изучается в рамках начатого в 2022 году расследования против бывшего директора ПСЖ по связям с общественностью Жан-Марсьяля Рибеса, которого подозревают в торговле влиянием.

Рибесу 1 декабря предъявили обвинения в ряде правонарушений, в том числе в использовании своего положения для получения конфиденциальной информации для клуба и личных выгод в обмен на билеты на матчи ПСЖ и другие вещи.

Согласно отчету, Юге Ренсон неоднократно получал билеты на игры и другие привилегии от ПСЖ. В 2017 году, перед сделкой ПСЖ с "Барселоной", Ренсон вел интенсивные переговоры с Рибесом и главой клуба Нассером Аль-Хелаифи.

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