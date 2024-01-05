Южная Корея объявила эвакуацию с острова Енпхендо из-за провокации КНДР

Южная Корея объявила эвакуацию с острова Енпхендо в Желтом море в связи с провокацией со стороны КНДР. Об этом передает агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Администрация района Енпхен города Инчхон объявила об эвакуации жителей дважды - в 12:02 и в 12:30 - 06:02 и 06:30 по бакинскому времени. Таким образом власти отреагировали на запрос военных, на данный момент они содействуют эвакуации граждан.

"Мы получили сообщение от военных о ситуации, связанной с провокацией со стороны Северной Кореи, после чего объявили об эвакуации", - отметил представитель местной администрации.

В пятницу, 5 января, армия КНДР в течение двух часов провела более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннендо и Енпхендо. Снаряды упали на северокорейской территории.

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