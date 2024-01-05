"В рамках операции "Клетка-29", проведенной в Стамбуле, были выявлены 2 преступные группировки".

Как передает Day.Az, о этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в своем аккаунте в социальной сети.

Ерликая отметил, что в ходе операции, проведенной Управлением по борьбе с контрабандой и организованной преступностью Главного управления полиции Турции и Управлением по борьбе с организованной преступностью полицейского управления Стамбула, были выявлены две преступные группировки, во главе с разыскиваемым по красному бюллетеню Волканом Речбером и все еще находящимся в заключении Амрой Севером по прозвищу "Араб Амрах".

Всего в рамках операции был задержан 61 человек, отметил министр.

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