В результате столкновения поездов в метро Нью-Йорка 24 человека получили легкие травмы. Об этом сообщил представитель пожарной службы города Йен Свордс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам известно о том, что пострадали 24 человека", - сказал он, отметив, что "серьезно не пострадал никто".

В результате столкновения служебного и пассажирского поездов первый вагон пассажирского состава сошел с рельсов. Губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул проинформировали об инциденте.

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