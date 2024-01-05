https://news.day.az/world/1627137.html Столкновение поездов в метро Нью-Йорка, много пострадавших - ВИДЕО
Столкновение поездов в метро Нью-Йорка, много пострадавших - ВИДЕО
В результате столкновения поездов в метро Нью-Йорка 24 человека получили легкие травмы. Об этом сообщил представитель пожарной службы города Йен Свордс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Нам известно о том, что пострадали 24 человека", - сказал он, отметив, что "серьезно не пострадал никто".
В результате столкновения служебного и пассажирского поездов первый вагон пассажирского состава сошел с рельсов. Губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул проинформировали об инциденте.
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