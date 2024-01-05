Президент Аргентины Милей рассказал, когда будут видны результаты его работы

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что положительные результаты работы его правительства и проводимых реформ будут видны через 15 лет. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции FM Delta, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, две трети улучшений будут видны через 15 лет.

"Так что ты их увидишь, ими будут наслаждаться твои дети, а твои внуки будут жить чудесно", - заявил он ведущему, который усомнился в том, что увидит "процветающую Аргентину".

Всеобщие выборы в Аргентине прошли в два тура 22 октября и 19 ноября 2023 года. По итогам голосования в стране были избраны новый глава государства, вице-президент, губернаторы большинства провинций и члены Национального конгресса Аргентины.

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