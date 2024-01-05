Финляндия остается транзитером российского ядерного топлива

Финляндия осуществляет транзит российского ядерного топлива, последняя транспортировка прошла в декабре, когда все автотранспортные КПП на финско-российской границе были почти все время закрыты для движения. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии Ристо Исакссон, передает Day.Az.

"Транзитные перевозки начались осенью 2022 года. Само по себе ядерное топливо не подпадает под санкции, и можно ожидать, что транзит будет осуществляться до тех пор, пока не будут введены санкции в отношении ядерного топлива. В прошлом году было несколько транзитов, последний из которых был в декабре 2023 года", - сказал Исакссон.

Представитель управления отказался уточнить, каким именно образом была осуществлена транспортировка топлива в условиях почти полностью закрытой в декабре сухопутной финско-российской границы. Работающим остается пункт пропуска "Вайниккала", осуществляющий железнодорожное грузовое движение, а также морское сообщение.

"Ведомство не раскрывает более подробную информацию о транспортировке. Подробная информация о перевозке ядерного топлива предназначена только для тех, кому она необходима в работе", - отметил он.

Впервые финский регулятор сообщил о транзите российского ядерного топлива 6 ноября 2022 года, тогда российское ядерное топливо было отправлено клиентам в других странах на самолете из Лаппеенранты. Далее сообщалось об отправках российского топлива через столичный аэропорт Финляндии 18 марта и 16 апреля 2023 года. Транспорт российского ядерного топлива через Финляндию осуществляется из-за отсутствия воздушного сообщения между Россией и Европой, отмечали ранее в финском управлении.

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