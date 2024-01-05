Пентагон подтвердил ликвидацию лидера проиранских боевиков в Ираке

Пентагон подтвердил ликвидацию в Ираке двух высокопоставленных боевиков, которых обвинили в атаках на американские силы. Об этом сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Я могу подтвердить, что 4 января примерно в 12.00 по иракскому времени силы США предприняли необходимые и пропорциональные действия против Муштака Джавада Казима аль-Джавари (Абу Таква), который является лидером "Харакат ан-Нуджаба", - цитирует РИА Новости заявление Райдера.

По его словам, Абу Таква был "активно вовлечен в планирование и проведение атак против личного состава американских сил".

Отмечается, что вместе с Абу Таквой был ликвидирован еще один активист группировки, которая считается проиранским шиитским ополчением.

Райдер акцентировал внимание на том, что удар был нанесен в рамках самозащиты, никто из гражданских лиц не пострадал. О деталях операции он распространяться не стал.

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