https://news.day.az/world/1627173.html Министр торговли Великобритании посетит Турцию
Министр торговли Великобритании посетит Турцию
Министр внешней торговли Великобритании Кеми Баденок посетит Турцию.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте британского правительства.
Было отмечено, что министр торговли проведет встречи с турецким коллегой Омером Болатом, а также в компании Turkish Airlines, которая заключила новый контракт с Airbus на приобретение 220 самолетов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре