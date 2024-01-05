Министр торговли Великобритании посетит Турцию

Министр внешней торговли Великобритании Кеми Баденок посетит Турцию.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте британского правительства.

Было отмечено, что министр торговли проведет встречи с турецким коллегой Омером Болатом, а также в компании Turkish Airlines, которая заключила новый контракт с Airbus на приобретение 220 самолетов.

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