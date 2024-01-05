В США оценили ход операции в Красном море против хуситов

Командующий военно-морскими силами США на Ближнем Востоке Брэд Купер заявил, что силы под руководством Вашингтона в Красном море менее чем за месяц сбили 19 беспилотников и ракет, запущенных хуситами, однако нет признаков того, что они собираются прекратить обстрелы коммерческих кораблей. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Купера, более 1500 международных торговых судов благополучно прошли через Красное море с тех пор, как Соединенные Штаты объявили о начале операции "Страж процветания" в Красном море.

Он подчеркнул, что участники операции стремятся защитить все корабли, а не обеспечивать индивидуальное сопровождение.

"Признание Купером того, что атаки хуситов не ослабевают, происходит на фоне все более жестких предостережений США и их союзников о необходимости более агрессивных действий [против хуситов]", - говорится в тексте.

Как отмечается в материале, обстрелы со стороны хуситов усугубляют многочисленные риски того, что война между Израилем и ХАМАС перерастет в более широкий региональный конфликт.

19 декабря представитель йеменского мятежного движения "Ансар Алла" (хуситы) Мухаммед Абдель Салям заявил о намерении совершать атаки на коммерческие суда в акватории Красного моря каждые 12 часов.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от атак со стороны хуситов на гражданские суда с грузами торговых компаний.

Операция получила название "Страж процветания". В ней будут участвовать сразу множество государств, в том числе Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бахрейн и Сейшельские острова.

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