Беларусь и Саудовская Аравия обсудят продовольственную безопасность

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в ходе визита в Саудовскую Аравию обсудит вопросы продовольственной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"7-8 января 2024 года министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник посетит с официальным визитом Королевство Саудовская Аравия. Ключевым пунктом повестки дня станут полноформатные переговоры С. Алейника со своим коллегой - министром иностранных дел принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом", - говорится в сообщении.

Программой визита также запланированы несколько встреч белорусской делегации в министерствах, ведомствах и с представителями деловых кругов Саудовской Аравии. Будут обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки с акцентом на торгово-экономическое взаимодействие, укрепление политических связей, дальнейшее развитие договорно-правовой базы.

"Отдельными темами переговоров станут продовольственная безопасность, ситуация в регионе и мире в целом", - проинформировали в белорусском дипломатическом ведомстве.

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