В Иране задержали причастных к теракту у кладбища, где похоронен Сулеймани

В Иране сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек, причастных к теракту в Кермане в день памяти генерала Касема Сулеймани, сообщил глава МВД страны Ахмад Вахиди, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Задержан ряд лиц, причастных к этому происшествию, информация о них будет позднее объявлена службами безопасности", - процитировали его словам в агентств IRNA.

По уточненным данным, погибли89 человек, в том числе 12 детей младше 15 лет. Ранения получили 284 человека.

В агентстве Tasnim указывают, что взрывы произвели дистанционно. Преступники заложили взрывчатку в две сумки около входа на кладбище.

Теракт произошел 3 января, в годовщину гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. На дороге, которая ведет к кладбищу, где он похоронен, раздался сначала один взрыв, спустя некоторое время прогремел второй.

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