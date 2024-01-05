КНДР провела стрельбы в ответ на учения Южной Кореи

КНДР провела стрельбы артиллерии на море в ответ на учения Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские государственные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что обнаружил артиллерийские обстрелы с мысов Чансан и Дунгсан, расположенных в юго-западных прибрежных северокорейских районах с 9 до 11 часов утра.

Отмечается, что снаряды упали в зоне к северу от Северной разграничительной линии (NLL), фактической морской границы в Желтом море.

По данным агентства, КНДР объяснила проведение стрельб ответом на учения Южной Кореи и пообещала "беспрецедентный ответ на провокации со стороны врагов".

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