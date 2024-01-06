Британия выведет из строя военные корабли из-за нехватки военных

Великобритания выведет из строя фрегаты типа 23 HMS Westminster и HMS Argyll из-за нехватки военнослужащих. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У Военно-морских сил Британии так мало моряков, им приходится списать два военных корабля, чтобы укомплектовать свои фрегаты нового класса", - сказано в материале.

Уточняется, что у ВМС самые худшие среди трех подразделений ведомства показатели по набору служащих. В статье также говорится, что экипажи кораблей отправят обслуживать фрегаты Type 26.

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