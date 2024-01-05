https://news.day.az/world/1627220.html В Латвии заявили, что Балтийское море станет «озером НАТО»
В Латвии заявили, что Балтийское море станет «озером НАТО»
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Балтийское море после вступления Швеции и Финляндии в НАТО станет озером НАТО. Заявление прозвучало в интервью Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Балтийское море, к которому Россия также имеет доступ, станет "озером НАТО"", - заявил он.
По его словам, это случится, когда Швеция вступит в Североатлантический альянс.
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