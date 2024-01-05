Швеция передумала помогать африканской стране из-за Украины

Правительство Швеции прекратит помощь Мали из-за того, что африканская страна проголосовала против резолюции Генеральной ассамблеи (ГА) ООН о выводе российских войск с Украины. Об этом заявил министр по вопросам помощи и внешней торговли королевства Йохана Форссела, сообщает телеканал TV4, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что за последние десять лет Швеция предоставила Мали помощь в целях развития на сумму более 3,5 миллиарда шведских крон (около 352 миллионов долларов).

"Когда мы сотрудничаем с другими странами, мы хотим, чтобы они также хотели сотрудничать со Швецией, но вместо этого Мали поддерживает действия России в Украине", - прокомментировал отказ от помощи Мали шведский министр.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!