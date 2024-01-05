Эта европейская страна ужесточает порядок трудоустройства иностранцев

Порядок трудоустройства иностранцев в Литве будет ужесточен. Об этом сообщило МВД республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В последнее время наблюдается тенденция, когда вновь зарегистрированные, но бездействующие фирмы обращаются за выдачей вида на жительство иностранцам, которых они якобы намерены трудоустроить. На деле эти лица передаются ими другим хозяйственным субъектам", - говорится в сообщении.

Новый порядок предусматривает, что в случаях установленной фиктивной деятельности или вообще отсутствия какой-либо деятельности фирмы не смогут в течение шести месяцев обращаться за разрешением пригласить иностранцев на работу в Литве. От них также не будут приниматься заявления о выдаче иностранным рабочим вида на жительство.

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