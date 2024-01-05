В Ираке заявили о необходимости вывода международной коалиции из страны

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что Багдад не отступит от позиции, согласно которой присутствие международной коалиции на территории страны следует прекратить. Его слова приводит телеканал Al-Sumaria, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Правительство подтверждает свою твердую позицию по прекращению присутствия международной коалиции в стране после того, как для этого закончились оправдания", - заявил ас-Судани.

Он также отметил, что власти определяют дату начала переговоров в рамках комитета, который был создан для разработки мер по выводу коалиции из Ирака.

Мухаммед ас-Судани также осудил удары коалиционных сил по отрядам шиитского ополчения, которые, согласно заявлению, "являются официальными формированиями и подчиняются государству".

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