https://news.day.az/world/1627238.html На экс-заместителя начальника Генштаба Армении завели новое дело
На экс-заместителя начальника Генштаба Армении завели новое дело
Прокуратура Армении возбудила новое дело против бывшего замглавы Генштаба, генерал-лейтенанта Айказа Багманяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, его обвиняют в отмывании 600 тыс. долларов.
Еще в начале прошлого года ему было предъявлено обвинение в сокрытии имущества и доходов в особо крупном размере, а также в обогащении незаконным путем.
Напомним, что Багманян с марта 2018 года по декабрь 2020 года также был заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ.
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