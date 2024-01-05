На экс-заместителя начальника Генштаба Армении завели новое дело

Прокуратура Армении возбудила новое дело против бывшего замглавы Генштаба, генерал-лейтенанта Айказа Багманяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, его обвиняют в отмывании 600 тыс. долларов.

Еще в начале прошлого года ему было предъявлено обвинение в сокрытии имущества и доходов в особо крупном размере, а также в обогащении незаконным путем.

Напомним, что Багманян с марта 2018 года по декабрь 2020 года также был заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ.

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