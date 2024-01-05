https://news.day.az/world/1627242.html На севере Израиля сработала воздушная тревога
На севере Израиля сработала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, сработали в северных районах Израиля.
"Сирены прозвучали в северной части Израиля", - сообщила в своем Telegram-канале армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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