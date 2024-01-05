https://news.day.az/world/1627243.html В Афганистане произошло землетрясение
В Афганистане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в Афганистане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 116 км к северо-востоку от города Кундуз, в котором проживают около 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
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