В Афганистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в Афганистане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 116 км к северо-востоку от города Кундуз, в котором проживают около 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 60 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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