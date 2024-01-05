Госдеп США объявил награду в $10 млн

США готовы заплатить до $10 млн за данные, которые помогут прекратить работу механизмов финансирования палестинского радикального движения ХАМАС.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госдеп США.

"Программа государственного департамента США по вознаграждениям за правосудие предлагает награду в размере до $10 млн за информацию, которая приведет к остановке финансовых механизмов иностранной террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении госдепа.

Ведомство интересует информация о посредниках, управляющих компаниями в инвестиционном портфеле ХАМАС, данные о легализации доходов движения и переводах ему денежных средств, а также сведения о преступных схемах, в которых замешаны участники группировки и ее сторонники.

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