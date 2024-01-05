Еще одно землетрясение

В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС страны.

Как передает Day.Az, согласно информации, эпицентр землетрясения находился в Чартакском районе Наманганской области.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 15 километров.

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