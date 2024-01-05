https://news.day.az/world/1627249.html Еще одно землетрясение - теперь в Узбекистане
Еще одно землетрясение - теперь в Узбекистане
В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС страны.
Как передает Day.Az, согласно информации, эпицентр землетрясения находился в Чартакском районе Наманганской области.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 15 километров.
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