Эрдоган обсудил с Зеленским региональные вопросы

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Администрация президента Турции.

Было отмечено, что в ходе переговоров обсуждались региональные и глобальные проблемы, в частности, российско-украинская война.

Президент Эрдоган в ходе встречи заявил, что Турция прилагает большие усилия для прекращения кровопролития и обеспечения постоянного мира как в Украине, так и на палестинских землях.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция готова взять на себя роль посредника в обеспечении мира в Украине и провести мирные переговоры.

Президент Турции также добавил, что важно возобновить работу зернового коридора.

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