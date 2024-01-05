Иран повысил цены на нефть для этой страны

В последние месяцы Иран стал придерживаться политики повышения цен на нефть для китайских покупателей, что мешает торговле двух стран.

Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники на заводах нефтепереработки.

Отмечается, что на фоне роста цен снизились поставки иранской нефти в КНР. Если в октябре 2023-го Пекин закупал у Тегерана 1,53 млн баррелей в сутки, то в декабре объем сократился до 1,18 млн.

В данный момент ситуация выглядит тупиковой, и неясно, согласится ли китайская сторона принять новую цену.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!