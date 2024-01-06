Правительство США может развалиться

Глава административно-бюджетного управления администрации США Шаланда Янг заявила, что американское правительство в январе рискует столкнуться с шатдауном - частичным прекращением финансирования правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, это может произойти из-за того, что Белый дом и Конгресс не договорились об уровне расходов на текущий год, указала Янг на семинаре для прессы, организованном на площадке газеты Christian Science Monitor.

"Я обычно настроена оптимистично. Однако не записывайте меня в оптимисты сегодня утром", - цитируют ее СМИ.

По словам Янг, перспектива согласования расходов до 20 января выглядит "пугающей". Она также заявила, что некоторые консервативно настроенные республиканцы хотят довести ситуацию до шатдауна.

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