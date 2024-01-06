Армия Израиля нанесла удары по Ливану в ответ на обстрелы

Израильские военные нанесли удары по территории Ливана в ответ на обстрелы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня были зафиксированы многочисленные запуски из Ливана в направлении израильской территории. Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам огня", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пятницу истребитель ВВС Израиля нанес удар по оперативному командному пункту военного крыла шиитской организации "Хезболлах" в районе населенного пункта Блида в Ливане, проинформировали в армии. "С сегодняшнего утра танки Армии обороны Израиля и артиллерия нанесли удары по нескольким районам Ливана", - добавила пресс-служба.

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