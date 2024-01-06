Раскрыты данные по личности одного из участников теракта в Иране

Один из двух террористов-смертников, совершивших взрывы возле кладбища в городе Керман, где погребен генерал Касем Сулеймани, оказался гражданином Таджикистана, свидетельствуют данные Министерства разведки Ирана, передает Day.Az.

Относительно личности второго террориста, по словам ведомства, проводятся дополнительные исследования.

Ранее сообщалось о задержании 11 человек правоохранительными органами Исламской Республики по подозрению в связи с терактом. Также был обнаружен дом, где проживали террористы-смертники, и в котором были обнаружены готовые к использованию материалы.

Отметим, что террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в Кермане.

3 января в провинции Керман на юго-востоке Ирана во время шествия в связи с годовщиной гибели иранского генерала Касема Сулеймани прогремели два взрыва. В результате взрывов погибли 89 человек.

Иранский генерал Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара ВВС США в 2020 году в Ираке.

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