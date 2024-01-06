В Боливии конфисковали рекордные 8,7 тонны кокаина

Правоохранительные органы Боливии конфисковали самую большую партию кокаина в истории страны - 8,7 тонны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил боливийский президент Луис Арсе.

"Сообщаем народу Боливии и международной общественности, что мы конфисковали 8,7 тонны кокаина, которые собирались отправить в Нидерланды", - написал глава государства в соцсети X (ранее Twitter). Как отметил Арсе, это самая крупная конфискация наркотиков в истории Боливии.

По словам главы государства, стоимость изъятой партии оценивается в $526 млн.

Кокаином были пропитаны деревянные доски, которые должны были экспортировать. В рамках операции были задержаны четыре человека, в том числе владелец компании, которой принадлежал груз. Как сообщил министр внутренних дел Боливии Карлос дель Кастильо, маршрут злоумышленников должен был пролегать через Перу и Панаму, откуда затем груз планировали отправить в Европу.

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