Разведка США назвала виновников теракта в Иране

Разведывательные службы США полагают, что боевики, связанные с террористической группировкой "Исламское государство", несут ответственность за взрывы в иранском Кермане.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников, американская разведка путем "перехвата сообщений" получила сведения, согласно которым теракт организовало "ответвление ИГ в Афганистане". "Разведывательные данные очевидны и неоспоримы", - приводит агентство слова источника.

Как заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, власти США не имеют оснований сомневаться в достоверности сообщений, согласно которым ответственность за теракт несут боевики, связанные с ИГ. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что "атака имеет все признаки нападения со стороны ИГ". Он добавил, что не готов пока представить официальные оценки США по этому вопросу.

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