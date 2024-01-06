Франция бьет рекорды по количеству банкротств

Число закрывшихся в 2023 году предприятий во Франции стало рекордным с 2017 года, достигнув 55,5 тысячи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, это следует из отчета Банка Франции.

"Пятьдесят пять тысяч четыреста девяноста два предприятия обанкротились в 2023 году, невиданный с 2017 года уровень", - сообщается в отчете на сайте банка.

На это повлиял значительный рост цен, в особенности - на энергетику, увеличение процентных ставок, что увеличило стоимость финансирования предприятий. Сорок три процента банкротств пришлось на торговые и строительные компании - в основном предприятия малого бизнеса. Однако, как отмечает Банк Франции, в прошлом году также закрылось множество крупных компаний - на 72% больше, чем за предыдущее десятилетие.

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