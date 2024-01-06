https://news.day.az/world/1627303.html СМИ назвали претензии США в Арктике "захватом"
СМИ назвали претензии США в Арктике "захватом"
Стремление США в одностороннем порядке расширить континентальный шельф в Арктике - это тревожное предзнаменование для всего мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в четверг обозреватель агентства Bloomberg Лиам Деннинг.
"Захват Америкой в одностороннем порядке около 380 тыс. кв. миль (984 тыс. кв. км) морского дна - это тревожное предзнаменование для всего мира", - написал он.
Автор отметил, что Вашингтон решил сам сделать себе рождественский подарок в виде территории размером со штаты Техас и Нью-Мексико вместе.
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