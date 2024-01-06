Байден обвинил Трампа в попытке украсть историю

Президент США Джо Байден в своей первой предвыборной речи 2024 года считает своего вероятного соперника на выборах Дональда Трампа фундаментальной угрозой для американской демократии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ВВС, Байден в своей первой избирательной речи обвинил Трампа в попытке "украсть историю", неоднократно атакуя своего соперника по имени.

Он прямо подвел итоги нападения сторонников Трампа на Капитолий 6 января 2021 года, чтобы подтвердить свою аргументацию.

В тот день сторонники Трампа агрессивно ворвались в Конгресс, чтобы помешать законодателям утвердить победу Байдена на выборах за несколько недель до его вступления в должность.

"Толпа Трампа не была мирным протестом, это было насильственное нападение. Они были повстанцами, а не патриотами. Они были там не для того, чтобы поддерживать Конституцию, они были там, чтобы уничтожить Конституцию", - сказал Байден.

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