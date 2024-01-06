Ким Чен Ын посетил завод по производству ракетных установок

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э посетили завод по производству мобильных ракетных пусковых установок для баллистических ракет. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ЦТАК.

В ходе визита лидер КНДР ознакомился с работой предприятия и осмотрел пусковые машины, отметив, что завод смог перевыполнить план производства в 2023 году.

Также Ким Чен Ын поставил задачи перед заводом на 2024 год.

Ранее КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-18", ответив таким образом на враждебные действия США и Южной Кореи. Уточняется, что ракета смогла преодолеть 1 002,3 км при максимальной высоте полета 6 518,2 км за 4 415 секунд.

Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" - это показатель того, на что готова Северная Корея в случае, если Соединенные Штаты решат принять "ошибочное решение".

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