Канцлер Шольц разозлил немцев своим внешним видом

Во время посещения пострадавшей от наводнения федеральной земли Саксонии-Анхальт на востоке Германии канцлер Олаф Шольц разозлил своим внешним видом местных жителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает журнал Der Spiegel.

"На этот раз у Олафа Шольца была водонепроницаемая обувь: во время своего второго визита в районы наводнения канцлер хотел набрать политические очки. Однако в Саксонии-Анхальт его ожидали дождь и разгневанные горожане", - говорится в публикации.

Особое возмущение вызвали резиновые сапоги, которые, как сочли местные жители, были надеты в подражание канцлеру Герхарду Шредеру во время ликвидации наводнения на Эльбе в 2002 году.

Согласно опубликованной изданием стенограмме видео, канцлера встретили криками "Убирайся!", "Возвращайся домой!", "Преступник! Народный предатель!".

"Канцлер упрямо идет дальше, ведь есть возможность сделать групповое фото с премьер-министром Хазелоффом и федеральным министром окружающей среды Лемке. Еще раз сапоги показывают фотографам", - иронизирует Der Spiegel.

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