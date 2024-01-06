В США недоумевают из-за секретной госпитализации главы Пентагона

Американский журналист, телеведущий канала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал сообщение Пентагона о госпитализации главы ведомства Ллойда Остина. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он рассказал в соцсети X (бывшая Twitter).

По его словам, Остин попал в больницу еще в первый день нового года. Тем не менее Минобороны США объявило о госпитализации только спустя несколько дней. "К чему такая секретность?" - спросил журналист.

Стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован с осложнениями после плановой медицинской процедуры.

В то же время в Пентагоне сообщили, что руководитель оборонного ведомства довольно быстро восстанавливается и готов уже 6 января вернуться к работе в полном объеме. Также в ведомстве заявили, что заместитель министра обороны всегда готов подменить Остина при необходимости. При этом в министерстве обороны отказались сообщить, находился ли Остин без сознания во время госпитализации или в критическом состоянии.

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