Блинкен и Фидан встретились в Стамбуле

Главы внешнеполитических ведомств Турции и США Хакан Фидан и Энтони Блинкен встретились в Стамбуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, встреча закрыта для СМИ.

Блинкен прибыл в Турцию 5 января. 6 января ожидаются его переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Основными в повестке турецко-американских переговоров, по информации дипломатических источников, являются ситуация в секторе Газа, заявка Швеции на вступление в НАТО, которую рассматривает турецкий парламент, продажа США Анкаре истребителей F-16, нормализация турецко-греческих отношений, турецко-американские связи, а также возможный визит в США Эрдогана.

Визит Блинкена в Стамбул местами сопровождался антиамериканскими акциями ряда пропалестинских организаций, однако они не носили массового характера.

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