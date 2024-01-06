В Казахстане произошло землетрясение

На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщает Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС Казахстана.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 516 км к северу от Астаны. Очаг залегал на глубине 15 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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