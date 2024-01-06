https://news.day.az/world/1627378.html В Казахстане произошло землетрясение
В Казахстане произошло землетрясение
На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,3.
Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщает Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС Казахстана.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 516 км к северу от Астаны. Очаг залегал на глубине 15 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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