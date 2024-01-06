В Южной Корее студенты попытались проникнуть в офис президента

Южнокорейская полиция задержала 20 студентов-активистов за попытку без разрешения проникнуть на территорию комплекса администрации президента в Сеуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство yonhap, задержанные были членами организации "Прогрессивный союз университетов Кореи".

По данным полиции, они попытались проникнуть на территорию комплекса в районе Йонсан через ворота и забор. До этого они провели протест с требованием организовать специальное расследование в отношении первой леди по подозрению в манипулировании ценными бумагами и требовали встречи с чиновниками из администрации. Полиция планирует выяснить намерения активистов.

Парламент Южной Кореи, в котором большинство контролирует оппозиция, ранее принял законопроект о проведении расследования в отношении супруги президента, глава государства наложил на него вето.

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