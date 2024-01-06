Дания отложила передачу Украине истребителей F-16

Украина начнет получать датские истребители F-16 не в ближайшее время, а примерно во II квартале 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в субботу Bloomberg.

"Дания, один из главных помощников Украины в противовоздушной обороне, должна была передать первые шесть истребителей примерно на Новый год. Но, по информации газеты, в датском Минобороны заявили, что теперь поставят их во II квартале", - информирует агентство.

В ведомстве уточнили, что график поставок всегда зависит от определенных условий, включая успешные тренировки украинских летчиков пилотированию F-16, обеспечение логистики и инфраструктуры для обслуживания этих самолетов в Украине.

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