Взрыв в Иране

Возле озера Бахтеган, недалеко от города Шираз на юге Ирана, прогремел взрыв, передает Day.Az.

Директор по управлению кризисными ситуациями Ирана, Гуламреза Гулами, подтвердил, что в Ширазе был слышен мощный взрыв.

Гулами отверг утверждения о том, что взрыв был вызван крушением самолета или вертолета в этом регионе.

"Причина взрыва неизвестна, но, согласно данным аэропорта Шираза, в регионе не зафиксировано крушение пассажирского самолета или вертолета. По факту взрыва ведется расследование", - заявил Гулами.

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