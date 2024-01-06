https://news.day.az/world/1627404.html Взрыв в Иране
Взрыв в Иране
Возле озера Бахтеган, недалеко от города Шираз на юге Ирана, прогремел взрыв, передает Day.Az.
Директор по управлению кризисными ситуациями Ирана, Гуламреза Гулами, подтвердил, что в Ширазе был слышен мощный взрыв.
Гулами отверг утверждения о том, что взрыв был вызван крушением самолета или вертолета в этом регионе.
"Причина взрыва неизвестна, но, согласно данным аэропорта Шираза, в регионе не зафиксировано крушение пассажирского самолета или вертолета. По факту взрыва ведется расследование", - заявил Гулами.
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