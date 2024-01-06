Фидан и Блинкен обсудили вступление Швеции в НАТО

Окончательное решение в вопросе членства Швеции в НАТО примет парламент Турции, на рассмотрении которого сейчас находится соответствующий ратификационный протокол.

Об этом, как сообщил ТАСС дипломатический источник в Анкаре, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече в Стамбуле с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Day.Az.

"Окончательное решение по процессу, связанному со вступлением Швеции в НАТО, принадлежит нашему парламенту", - подчеркнул Фидан.

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