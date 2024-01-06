Ливан предупреждает о риске распространения конфликта на Ближнем Востоке

Ливан требует от Израиля прекращения нарушений своего суверенитета и вывода войск из тех районов, которые продолжают оккупировать израильские военные, поскольку дальнейшее обострение может привести к региональной войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Наджиб Микати на встрече в Бейруте с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Ливанцы привержены миру и не являются сторонниками войны, - подчеркнул Микати, слова которого приводит в Telegram-канале правительственная пресс-служба. - Мы стремимся к стабилизации обстановки, поскольку понимаем, что дальнейшее обострение пограничного конфликта на юге Ливана приведет к региональной войне".

Боррель также высказался категорически против "втягивания Ливана в региональный конфликт". "Необходимо избегать военной эскалации на Ближнем Востоке, и я посылаю этот сигнал в том числе Израилю", - добавил он.

По словам европейского представителя, он договорился в ходе проведенных переговоров в Бейруте "работать вместе посредством дипломатии в целях деэскалации и достижения долгосрочной стабильности в регионе, что отвечает интересам всех".

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